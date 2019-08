Twee zussen verdronken in zwembad op Griekse vakantie-eiland Rhodos

Twee Franse zussen zijn verdronken in een hotelzwembad op het Griekse vakantie-eiland Rhodos, zo meldt de lokale krant Rodiaki. De badmeester en de hotelmanager werden gearresteerd.

Het waren hotelgasten die de jongste zus, zestien of zeventien jaar, zagen drijven en de hulpdiensten verwittigden. Het meisje werd in allerijl naar het ziekenhuis gebracht, maar daar kon alleen haar overlijden worden vastgesteld. Pas later, toen de ambulance al vertrokken was, werd ook haar oudere zus aangetroffen op de bodem van het zwembad. Zij werd negentien of twintig.

De twee zussen waren met hun ouders en nog twee andere kinderen op vakantie in het hotel, ten zuidoosten van Rhodos. De moeder van de meisjes verklaarde aan de politie dat haar dochters niet konden zwemmen. Op bewakingsbeelden is te zien dat ze eerst in het minst diepe van de drie zwembaden zaten, maar kennelijk besloten ze later om ook het diepste te proberen.

Er was op dat moment geen toezicht op de zwembaden, aldus de politie. Al verklaarden enkele gasten wel dat er een opzichter was, maar dat “hij alleen aandacht had voor zijn telefoon”. Na de feiten werden zowel de badmeester als de hotelmanager opgepakt en verhoord door de politie.

Ook op Kreta (Chersonissos) verdronk een achtjarig meisje uit Israël in een hotelzwembad.