Roemeense minister ontslagen na “erg foute” commentaar over moord op tienermeisje

De moord op de vijftienjarige Alexandra Macesanu heeft tot een nieuw ontslag geleid binnen de Roemeense regering. Ecaterina Andronescu, minister van Onderwijs, werd aan de deur gezet na een “erg foute” reactie op de moord.

“Mij hebben ze geleerd om niet in de auto te stappen bij vreemdelingen”, verklaarde Andronescu in een tv-interview. “Onverantwoord”, aldus premier Viorica Dancila. “Zulke opmerkingen getuigen van een gebrek aan medeleven, aan empathie.” Hoewel Andronescu zich nog excuseerde en vertelde dat het niet haar bedoeling was om het slachtoffer of haar ouders de schuld te geven, werd ze toch ontslagen.

Het is niet het eerste ontslag na de moord. Onder meer politiechef Ioan Buda werd aan de deur gezet en minister van Binnenlandse Zaken Nicolae Moga stapte zelf op.

Ontvoerd tijdens liften

Alexandra Macesanu (15) werd vorige woensdag tijdens het liften ontvoerd in Caracal, ten westen van hoofdstad Boekarest. Hoewel ze erin was geslaagd om meerdere noodoproepen te doen, wachtte de politie toch negentien uur om het pand waar ze zich bevond te betreden en werden eerst enkele foute woningen doorzocht. Tegen dan was het meisje overleden.

De 65-jarige Gheorghe Dinca heeft de moord bekend. Hij zou ook nog verantwoordelijk zijn voor de moord op Luiza Melencu (18), die al vermist is sinds april.

