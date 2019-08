Ruimtetelescoop vindt Superaarde “vlak bij ons”

Ruimtetelescoop TESS heeft enkele nieuwe, fascinerende exoplaneten ontdekt, op “amper” 31 lichtjaren afstand van onze Aarde.

Er werden drie exoplaneten (planeten die rond sterren buiten ons zonnestelsel draaien) aangetroffen rond dwergster GJ 357 in de Hydra-constellatie, zo werd deze week aangekondigd in het wetenschappelijk vakblad Astronomy & Astrophysics. Die ster is 40 procent koeler dan onze zon en een derde kleiner.

De eerste exoplaneet die gevonden werd, kreeg de naam GJ 357b. De planeet is 22 procent groter en 80 procent meer massief dan onze aarde, wat het een “Superaarde” maakt. GJ 357b staat elf keer dichter bij zijn ster dan Mercurius bij onze zon. Volgens de onderzoekers is er een gemiddelde temperatuur van zo'n 255 graden Celsius. Die schatting houdt echter nog geen rekening met mogelijk opwarmende effecten van de atmosfeer, als die er al is. Een wenteling rond de ster duurt 3,9 dagen.

GJ 357d, eveneens een Superaarde met 6,1 keer de massa van de Aarde, is nog interessanter omdat die zich op zo’n afstand van zijn ster bevindt dat de temperatuur er mogelijk goed is voor vloeibaar water op de oppervlakte. Of de planeet even rotsachtig is als onze Aarde, is nog niet bekend. Wel geweten: GJ 357d heeft een gemiddelde temperatuur van -53 graden Celsius (mogelijk warmer door de atmosferische invloeden) en wentel elke 55,7 dagen om zijn ster. “Spannend, aangezien dit de eerste Superaarde die leven kan bevatten die zo dicht bij is”, zegt astronome Lisa Kaltenegger.

Tussen GJ 357b en GJ357d bevindt zich uiteraard nog GJ 357c. Een planeet met 3,4 keer de massa van onze Aarde die elke 9,1 dagen rond zijn ster wentelt en een gemiddelde temperatuur heeft van 127 graden.