Duitser en Oostenrijker overlijden bij canyoning in Italië

Twee mannen zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag om het leven gekomen tijdens een canyoning-expeditie in Italië. Het gaat om een 48-jarige Duitser en een 41-jarige Oostenrijker. Dat melden de hulpdiensten van Lombardije zaterdag.

De trip vond plaats in een kloof in Valchiavenna, aan de Italiaans-Zwitserse grens. De slachtoffers maakten deel uit van een groep van zeven toeristen. De hulpdiensten schoten in actie toen de groep vrijdagnacht niet was teruggekeerd naar hun hotel.

De hulpdiensten troffen vijf mensen aan net buiten een ravijn. Voor de twee slachtoffers kon geen hulp meer baten.