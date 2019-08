“Klanten waren geschokt”: man ‘bekent’ tijdens geïmproviseerde rap in bar dat hij zijn vriendin vermoordde

Het was een erg bizar moment tijdens een open mic-avond in Los Angeles. De 27-jarige Robert Camou werd er in een lokale bar gefilmd toen hij een rap improviseerde die klonk als een moordbekentenis. “Ik heb mijn b*tch vermoord en begraven in de grond”, zei hij onder meer. Enkele uren later werd hij gearresteerd.

Amanda Custer, de 31-jarige vriendin van Robert Camou. Foto: Facebook

De zaak draait rond Amanda Custer, een 31-jarige dame die sinds maandagochtend was vermist. Volgens een ooggetuige werd de vrouw bewusteloos in de laadbak van een grijze Toyota Prius geladen in Monrovia. Ook toen al werd haar vriend Camou in verdenking gesteld en opgespoord. De video van de schokkende rap haalde een dag later alle twijfels rond zijn betrokkenheid weg.

“Ik kon enkel ‘fuck’ zeggen toen ik besefte dat ik de verdachte van een ontvoering had gefilmd die plots begon te rappen over de moord van zijn vriendin”, aldus Michael R. Moore, de fotograaf die de rap kon vastleggen. “Hij zei het met zoveel kracht dat klanten geschokt waren. Er zat erg veel haat in zijn houding.”

Geknipt

Voorlopig wil de politie van Los Angeles nog niet te veel conclusies trekken op basis van de video. Het korps vraagt dan ook dat alle ooggetuigen van opname zich aanmelden bij de politie. “We willen zeker zijn dat er niet in is geknipt”, aldus woordvoerster Trina Schrader. “Mocht dat zo zijn, dan kan dat tot problemen leiden in de rechtbank.”

Camou werd eerder al beschuldigd van huiselijk geweld, inbraak en mishandeling. Hij zal donderdag voor de rechter moeten verschijnen. Het lichaam van Custer is voorlopig niet teruggevonden.