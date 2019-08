Voor eerst in 96 jaar: nieuwe kerk gebouwd in Turkije

In Istanboel is zaterdag de bouw gestart van een nieuwe Syrisch-orthodoxe kerk. Het is de eerste keer in de 96-jarige geschiedenis van het moderne Turkije dat een christelijke kerk nieuw gebouwd wordt.

De Syrische gemeenschap had bij de Turkse regering tien jaar geleden al aangedrongen op een nieuwe kerk in de wijk Yesilkoy in Istanboel. De regering gaf in 2015 groen licht voor de bouw van de nieuwe kerk, meldt het Turkse staatspersagentschap Anadolu.

“Ik zie deze nieuwe kerk als een rijkdom voor Istanboel”, aldus de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. Volgens Erdogan zou de kerk binnen twee jaar klaar moeten zijn.

De Turkse bevolking bestaat voor meer dan 99 procent uit moslims. Christenen mochten er tot dusver enkel kerken renoveren, geen nieuwe bouwen. “Er is en zal geen plaats zijn voor discriminatie in onze gedachten”, richtte Erdogan zich zaterdag tot de Assyriërs, ook bekend als Syrische christenen. “Elkeen die van Turkije houdt en loyaal is, is een eersteklas burger in onze ogen.”