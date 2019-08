Meerdere doden bij schietpartij in winkelcentrum Texas: “Mogelijk verschillende daders actief”

In een winkelcentrum in El Paso, Texas, zijn zaterdag bij schietpartij verschillende doden gevallen. Volgens de politie zijn er “meerdere” doden gevallen. De politie heeft verschillende verdachten opgepakt.

Er is een vuurgevecht aan gang tussen de politie en een onbekend aantal schutters. De politie raadt iedereen aan de buurt te vermijden. In het winkelcentrum zouden 18 mensen neergeschoten zijn. Er zijn nog geen gegevens over hoe ernstig gewond zij zijn. Volgens CNN zijn er “verschillende dodelijke slachtoffers” gevallen.

Scene is still Active. We have multi reports of multiple shooters. Please avoid area police conducting search of a very large area. Media staging will be given when area is secure. — EL PASO POLICE DEPT (@EPPOLICE) August 3, 2019