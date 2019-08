Olivier Deschacht krijgt al in tweede wedstrijd bij Zulte Waregem rode kaart

Olivier Deschacht kent voorlopig geen goede eerste weken bij zijn nieuwe club. Nadat hij vorige week met Zulte verloor in eigen huis tegen KV Mechelen (0-2), moest Deschacht in de wedstrijd tegen Standard al snel in de tweede helft met rood van het veld. De reden was een stevige tackle op Mehdi Carcela, al was daar heel wat discussie rond: Deschacht raakte de bal en ook de VAR kwam eraan te pas, maar uiteindelijk bleef ref Nathan Verboomen bij zijn beslissing om de 38-jarige verdediger van het veld te sturen.