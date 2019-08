Penninckx voor aanvang van KVM-Genk: “Bedankt voor jullie onvoorwaardelijke steun in moeilijke tijden”

Net voor de aftrap van het duel tussen KV Mechelen en Racing Genk sprak hoofdaandeelhouder Dieter Penninckx de KV-supporters toe. De Genkse fans probeerden de toespraak van Penninckx te verstoren, maar het uithangbord van Kavé liet zich niet uit zijn lood slaan.

“Ik wil vanavond een boodschap van dank overbrengen”, vatte hij aan, waarna hij al snel de thuisfans op zijn hand kreeg. “Ik bedank jullie voor de onvoorwaardelijke steun in moeilijke tijden. Dikke merci! Vandaag spelen we onze eerste thuiswedstrijd voor de beste supporters van het land. Ik wens jullie een fijne wedstrijd toe. We are Malinwa.”