Meteen kopzorgen voor Ronald Vargas: Venezolaan van KV Oostende moet met blessure naar de kant tegen Cercle Brugge

Ronald Vargas was vorige week nog één van de grote helden bij KV Oostende dankzij een doelpunt tegen zijn ex-club Anderlecht, maar in de tweede wedstrijd van het jaar tegen Cercle Brugge was de Venezolaan de pineut. Vargas moest na een halfuur spelen plots naar de kant voor Fashion Sakala en lijkt mogelijk een blessure te hebben opgelopen. Niet de eerste keer, want ook in zijn eerdere passages bij Club Brugge en Anderlecht was hij vaker geblesseerd dan hem lief was. Meer nieuws over de 32-jarige Vargas ontbreekt voorlopig.