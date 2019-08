Russische politie pakt 600 manifestanten op tijdens betoging van oppositie

In Moskou heeft de politie zaterdag minstens 600 mensen, onder wie 6 journalisten, opgepakt die deelnamen aan een manifestatie van de oppositie. Dat meldt de ngo OVD-Info, die gespecialiseerd is in het opvolgen van arrestaties. Aan de betoging namen zo’n 1.500 mensen deel.

De demonstranten eisen dat onafhankelijke kandidaten en oppositieleden een eerlijke kans krijgen bij de verkiezing van een nieuwe 45-koppige stadsraad in Moskou op 8 september. Onafhankelijke kandidaten hebben de handtekeningen van 3 procent van het electoraat in elk van de 45 districten van de Russische hoofdstad nodig om te mogen deelnemen. Maar volgens een aantal oppositiekandidaten is de telling van die stemmen niet eerlijk verlopen.

Ook de Nederlandse journalist Joost Bosman werd zaterdagmiddag opgepakt bij de demonstratie in Moskou. Dat meldt hij zelf op Twitter. Bosman werkt onder meer voor het FD, AD en BNR. Tijdens een charge van de mobiele eenheid werd hij gearresteerd. “Ik riep nog dat ik journalist ben en dat ik mijn accreditatie in mijn zak had. Ik heb deze toen laten zien, maar moest toch het busje in”, zei Bosman tegen het AD.

Ook vorig weekend manifesteerde de oppositie in de Russische hoofdstad. Tijdens de betoging werden vorige zaterdag 1.370 van de zowat 3.500 manifestanten opgepakt. De meesten werden na hun arrestatie weer vrijgelaten.