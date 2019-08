Westerlo pakt eerste zege zonder te imponeren

De eerste driepunter voor Bob Peeters en Westerlo is binnen. Aan de Gestelsedijk nam het zonder veel indruk te maken makkelijk de maat van Lommel. Van Eenoo en Abrahams zorgden voor de Kempense doelpunten.

Bob Peeters dropte tien vertrouwde namen tussen de lijn, alleen doelman Berke Özer was nieuw. Toch was het zonder overtuigen dat Westerlo met een voorsprong de rust indook. De Kemphanen namen wel initiatief, maar veel doelgevaar leverde dat niet op. Daarvoor zat er tegen een georganiseerd Lommel te weinig tempo in het spel.

Halfweg de eerste helft hadden de bezoekers wel een strafschop verdiend voor handspel, maar scheidsrechter Lothar D’Hondt wuifde het protest resoluut weg. Net voorbij het halfuur vond Westerlo dan toch een opening. De Schryver legde terug voor doel, de mee opgerukte Van Eenoo maakte het aan de tweede paal beheerst af: 0-1.

Tweede helft

Na de pauze krikte Westerlo het niveau wat op. In tien minuten tijd kon het drie keer dreigen. Bij Petrov - één keer met het hoofd en één keer met een schot - stond het vizier nog niet scherp, bij de derde poging voor Abrahams was het wel raak. Het voorbereidende werk was opnieuw van De Schryver, de Zuid-Afrikaan duwde het leer in twee keer voorbij Svedkauskas - één van de vijf nieuwkomers bij de thuisploeg.

Boeken dicht en een vlotte eerste zege. Zo leek het toch. Westerlo wilde te snel de voet van het gaspedaal nemen en kwam nog een paar keer met de schrik vrij. Zo miste Santermans een unieke kans van op één meter en haalde Souma een poging van de net ingevallen Vermijl van de lijn. Bij een derde kans van Hendrickx was Özer de reddende engel.

Aan de zijlijn maakte Peeters zich nog een paar keer behoorlijk druk, maar na negentig minuten mocht hij toch de eerste drie punten op zijn rapport bij schrijven. Al zal de Westelse coach daar nog niet helemaal tevreden mee zijn.

Westerlo: Özer - Dewaele, Soumah, Biset, Van den Bogaert - Antunes, Van Eenoo, De Schryver - Abrhams, Petrov, Brüls

Doelpunten: 35’ Van Eenoo 0-1, 54’ Abrahams 0-2