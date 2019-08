Onrust in Nantes na dood festivalganger

In de Franse stad Nantes is het zaterdag tot rellen gekomen bij protesten na de dood van een 24-jarige festivalganger. Aanvankelijk hielden honderden mensen zaterdag een stil protest nabij de rivier de Loire, waar het lichaam van Steve Maia Canico aangetroffen werd. Bredere protesten nadien in het stadscentrum leidden tot rellen. Betogers wierpen met projectielen naar de politie, die antwoordde met traangas en het waterkanon. Veertig mensen zijn opgepakt.

De familie van Steve Maia Canico had nochtans opgeroepen tot kalmte. De twintiger werd voor het laatst levend gezien tijdens een muziekfestival op 21 juni. De politie zette toen traangas in om een einde te maken aan dat feest, waardoor een aantal feestvierders in het water van de rivier belandde.

De betogers stellen zich dan ook vragen bij de handelwijze van de politie. De Franse minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner heeft volledige klaarheid beloofd over de politieactie.

# Belga context View full context on [BelgaBox]

(belga)