Gevaar voor imagoschade na nieuw bagageprobleem om luchthaven: “Dit mag niet nog eens voorvallen”

“Als de problemen met het bagagesysteem niet grondig aangepakt worden, zal de luchthaven van Zaventem zware imagoschade lijden”, zegt transporteconoom Eddy Van de Voorde (UA) na de derde panne in korte tijd op Brussels Airport. Zaterdag, net op één van de drukste dagen van het jaar, waren tientallen vluchten vertraagd en bleven duizenden koffers in veel gevallen gewoon achter.

Net op een van de dagen dat de luchthaven zo’n 80.000 mensen over de vloer krijgt, loopt het mis. In de bagagecarrousel is een riem losgekomen die rond een koffer zat. De riem raakte in het raderwerk ...