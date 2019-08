Jan Vlap, de meest trotse pa in de Jupiler Pro League: “Hartstikke leuk als de fans Micheltoezingen op de Grote Markt”

‘Vlappie’ is zijn koosnaam. Vorige week verloor Anderlecht dan wel tegen Oostende, maar Michel Vlap (22) maakte indruk met twee mooie goals. Alleen werd zijn tweede afgekeurd wegens buitenspel. Helaas. In de tribune werden de vrienden en familie van de man van 8 miljoen gek. De Vlaps zijn altijd massaal aanwezig, met papa Jan Vlap als opperhoofd. “Ook al is het zondag vier uur rijden naar Moeskroen, we missen geen minuut.”