Vijftig procent meer illegale wapens in beslag genomen

Alles bijeen heeft alleen al de federale politie vorig jaar zo’n 5.850 illegale wapens in beslag genomen. In 2017 waren dat er maar 3.614. Die plotse opstoot van wapenbezit heeft verschillende verklaringen: de amnestie van vorig jaar zorgde ervoor dat heel wat brave burgers hun onvergunde wapens kwamen afgeven. Maar ook de drugsbendes in ons land zijn zich meer en zwaarder gaan bewapenen.

Er ontploffen handgranaten in het Antwerpse drugsmilieu. Duidelijker kan het niet worden dat de criminelen steeds driester te werk gaan om hun handeltje te verdedigen. Cijfers van de federale politie bevestigen die evolutie. Vorig jaar namen agenten 5.850 illegale wapens in beslag. 56 procent meer dan de 3.614 van 2017. Dat blijkt uit cijfers van Le Soir en De Tijd.

Daar zit best wat serieus wapengerief tussen: 90 mitrailleurs, 927 pistolen en 525 revolvers. Het overgrote merendeel van de in beslag genomen wapens is echter van het type ‘lang vuurwapen’ (3.947). Een deel van dat cijfer is te verklaren door de amnestieperiode die de overheid vorig jaar heeft ingelast. Wie een niet ingeschreven vuurwapen had, kon dat zonder problemen komen afgeven. In februari werden zo 12.500 illegale wapens in de hoogovens van ArcelorMittal gesmolten tot staal voor de auto- en bouwindustrie.

Toch maakt de politie zich zorgen over het stijgende cijfer. Ze moet er bij elke huiszoeking rekening mee houden dat wapens worden aangetroffen. En niet enkel bij drugscriminelen, ook inbrekers of zigeuners hebben liever een schiettuig op zak. Tien jaar geleden was dat een grote uitzondering. Experts wijzen erop dat de smokkel onverminderd voortgaat. Continu, maar in kleine aantallen. Wat de smokkelaars op heterdaad betrappen moeilijker maakt.