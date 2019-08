VN: terreur zal opnieuw oplaaien

De discussie woedde hier fel bij het begin van het jaar: moet je Syriëstrijders terughalen en ze hier berechten, of houd je ze ginder, in de hoop dat ze op die manier minder kwaad kunnen aanrichten? Voor dat tweede waarschuwt nu een nieuw rapport van de Verenigde Naties. Het stelt dat zowat 30.000 internationale jihadi’s die naar het kalifaat trokken, nog altijd in leven zijn en bereid tot strijd. En ook al is ISIS zijn grondgebied kwijt, zijn aanhangers kunnen zich in grote delen van Syrië nog vrijelijk bewegen. Daarenboven zijn de overvolle kampen in het land, waar duizenden strijders en hun families worden vastgehouden, broeihaarden van meer gewelddadig extremisme.

Niet dat het in onze Europese gevangenissen allemaal mooi en goed is. Deradicaliseringsprogramma’s zijn “niet geheel effectief gebleken” en radicalisering blijft een grote zorg voor “gevangenen die zijn getroffen door armoede, marginalisering, frustratie, een laag zelfbeeld en geweld”.

Dus ook al is ISIS militair overwonnen, de onderliggende factoren die leidden tot de opkomst van de terreurorganisatie zijn er nog, zegt het rapport. Waardoor de dreiging van ISIS, Al Qaeda en gelijkaardige groeperingen niet verder zal afnemen. Want hoewel de golf van terreuraanslagen in 2015 en 2016 honderden doden maakte in ons land, Frankrijk en Duitsland, zijn er sindsdien beduidend minder succesvolle aanslagen. Maar dat zal dus niet blijven duren, stelt de VN. Het rapport schetst weinig geruststellende vooruitzichten en houdt voor dat een nieuwe terreurgolf mogelijk nog voor dit jaar is.

Berg ISIS-geld

Zeker ook omdat ISIS nog op een berg geld zit. De terreurgroep zou nog tussen de 50 en 300 miljoen dollar hebben aan inkomsten uit het kalifaat. “Wanneer het de tijd en ruimte zal hebben om opnieuw te investeren in zijn externe operaties, zal ISIS de opdracht geven tot internationale aanvallen. De huidige vermindering van dat soort aanvallen zal daarom niet lang blijven duren, mogelijk zelfs niet tot het einde van 2019.”

Het rapport van 24 pagina’s is opgesteld door gespecialiseerde waarnemers bij de VN-Veiligheidsraad en is samengesteld op basis van de informatie die de inlichtingendiensten van verschillende VN-landen hebben aangeleverd. Het komt dus tot de conclusie dat de dreiging in Europa “groot blijft”, maar laat ook zijn licht schijnen op Afrika. In het westen van het continent is er een sterke toename van geweld door islamistische militanten, en ook een recent opgerichte afdeling in Congo baart de opstellers zorgen.