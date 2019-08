Mannen openen vuur in Texaans shoppingcentrum: minstens 22 slachtoffers

Nog maar eens een zwaar incident met vuurwapens in de VS. Zaterdag, kort voor het middaguur, stapte een man de parking van een Wall Mart op. Een vrouw zat in de wagen met haar zoontje van één jaar oud en haar moeder. Zij zag hem schieten. “Het was een m

Kendall Long troost Kianna Long, die in de Wall Mart was toen de dader begon te schieten. EPA-EFE

an in een zwart T-shirt en een koptelefoon op”, vertelt ze aan lokale media. “Ik wist niet goed wat er gebeurde. Hij wandelde rond en ik hoorde knallen. Pas toen ik iemand zag neervallen, wist ik dat het geen vuurwerk was dat ik hoorde knallen. Het leek wel alsof hij op een missie was: die man wandelde maar door, ik hoorde nog meer knallen en zag nog meer mensen neervallen. Een vrouw die met haar boodschappen naar haar wagen wandelde, rende zo hard over de parking.”

Op Twitter waren al snel filmpjes te zien van hoe ook in de Wall Mart geschoten werd en hoe mensen wegdoken en schuilden. Op verschillende beelden waren ook lichamen van slachtoffers te zien. De dader zou zich nadien verplaatst hebben naar het nabijgelegen winkelcomplex Cielo Visto.

De politie – lokale agenten, FBI en verscheidene SWAT-teams – kwam massaal ter plaatse en sloot het hele winkelcomplex af, in een zoektocht naar de dader. Andere winkels in de buurt gingen in lockdown en werden volledig afgesloten. Op beelden is te zien hoe mensen met de handen boven het hoofd naar buiten werden geleid, een techniek die gebruikt wordt om te verhinderen dat de dader zich zou mengen tussen onschuldige omstanders.

Over het totale aantal slachtoffers was gisteravond laat nog geen duidelijkheid. Een ziekenhuis in de buurt meldde al snel dat een tiental gewonden was binnengebracht met erg zware schotwonden.