Gevaar voor imagoschade na nieuw bagageprobleem op Zaventem

Net op een van de dagen dat de luchthaven zo’n 80.000 mensen over de vloer krijgt, loopt het mis. In de bagagecarrousel is een riem losgekomen die rond een koffer zat. De riem raakte in het raderwerk verstrikt en maakte er twee tandwielen kapot. Voldoende schade om een hele luchthaven in chaos te storten. Zowat 100 van de 650 vluchten waren getroffen, en vooral Brussels Airlines zat in de nesten. Uiteindelijk bleven 6.000 stuks bagage achter. Boven is het al de derde keer in korte tijd dat de bagage-afhandeling in de soep draait.

“Net die opeenvolging van problemen is erg gevaarlijk voor het imago van Brussels Airport”, zegt Eddy Van de Voorde. “Momenteel is dat nog goed, de luchthaven scoort goed op alle vlaken. Maar als zoiets te vaak gebeurt op piekmomenten, kunnen er problemen ontstaan. Duizenden mensen die slecht nieuws krijgen, hun vakantie die verstoord wordt… Mensen praten daarover tegen elkaar en net die negatieve mond-aan-mondreclame is een sluipend gif.”

“Tijd voor actie”

De luchthaven en airlines moeten nu in actie schieten, vindt Van de Voorde. “Ze moeten drie dingen doen: het probleem grondig oplossen en ervoor zorgen dat het niet meer gebeurt. Daarnaast moeten ze goed communiceren en de reiziger juist informeren over wat er aan de hand is. En tot slot, en misschien nog het belangrijkst: op een correcte manier compenseren. Sommige maatschappijen, zoals Brussels Airlines, zijn daar erg goed in. Het kost misschien wat meer op korte termijn om snel en goed de schadevergoedingen te regelen, maar zoiets is ook beter voor het imago van die bedrijven, én van de luchthaven.”

Eddy Van de Voorde Transporteconoom “Dit soort problemen wordt ook opgepikt door gespecialiseerde media, waardoor andere spelers twee keer nadenken voor ze een nieuwe verbinding met Brussel op poten zetten”

“Want naast reizigers kijken ook heel wat andere maatschappijen mee, en ook daarom is dat imago net zo belangrijk”, zegt Van de Voorde. “Dit soort problemen wordt ook opgepikt door gespecialiseerde media, waardoor andere spelers twee keer nadenken voor ze een nieuwe verbinding met Brussel op poten zetten. Ook op die manier kan je slechte reputatie negatief werken.”

Trekken we – na deze opeenvolging van slecht nieuws over Zaventem – volgende keer niet gewoon naar Charleroi, Luik en Eindhoven? “Niet per se. Reizigers wéten ergens wel dat problemen voor een deel bij vliegen horen. Zoals je één keer per maand over de trein zegt: ‘Met die mannen nooit meer’. Wel, zo zullen de gedupeerden van dit probleem volgend jaar waarschijnlijk wel weer vanuit Zaventem vertrekken. Maar dan moeten ze wel zeker zijn dat de luchthaven geprobeerd heeft om nieuwe problemen te vermijden.”