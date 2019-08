Vrouw komt om bij verkeersongeval in Neeroeteren

Maaseik -

Bij een verkeersongeval in Neeroeteren (Maaseik) is zaterdagavond een persoon om het leven gekomen. De dodelijke klap gebeurde rond 21 uur op de Kinrooiersteenweg. Bij de aanrijding waren twee personenwagens betrokken. In een voertuig kwam een vrouwelijke passagier om het leven. De bestuurder raakte ernstig gewond.