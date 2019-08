Legerveteraan onthaald als held na optreden tijdens schietpartij in El Paso: “Ik wilde gewoon dat die kinderen het zouden redden”

Een echte superheld. Wat een eerbare man. Bedankt en god zegene je… Op sociale media regent het lofbetuigingen aan het adres van Glendon Oakley, een legerveteraan die probeerde om zo veel mogelijk kinderen in veiligheid te brengen tijdens de dodelijke schietpartij in El Paso (Texas) zaterdag.

Oakley, een militair op rust uit Killeen (Texas), was rustig aan het rondkijken in een sportwinkel toen er plots een kind naar binnen liep en vertelde dat er een schutter actief was in de naburige Walmart. “Het was een kind, dus we geloofden hem eerst niet”, aldus Oakley. “Maar toen ik naar buiten liep, hoorde ik schoten. Bop bop.”

Glen Oakley.



He was in the @FootLocker when the El Paso shooting happened. When he ran to leave, he saw kids in the mall without their parents, scared and alone.



So he picked up as many as he could and carried them to safety.



Focus on the heroes.#ElPasoShooting pic.twitter.com/1NofPvegjL — Muhammad Lila (@MuhammadLila) August 3, 2019

“Kinderen in paniek”

De legerveteraan trok zijn wapen en keek uit voor een schuilplaats toen hij heel wat mensen zag wegrennen uit een Footlocker-winkel. “Ik rende met hen mee en probeerde het parkeerterrein te bereiken. Onderweg zag ik echter een groep kinderen in het winkelcentrum waar de schutter actief was. Ze waren in paniek, wisten niet wat ze moesten doen. Hun ouders waren nergens te bespeuren.”

Oakley liep naar hen toe en probeerde er zo veel mogelijk mee te nemen naar buiten, naar de veiligheid. Toen hij op het parkeerterrein arriveerde, werd hij staande gehouden door een agent die niet wist of Oakley een mogelijk slachtoffer of de schutter was. “Ik denk dat ze mij eerst verdachten”, getuigt de man. “Pas toen ik mijn identiteitsgegevens en mijn wapenlicentie toonde, geloofden ze me.”

Beelden van de evacuatie van het winkelcentrum. Foto: Victoria Balderrama

Foto: Victoria Balderrama

De legerveteraan, duidelijk aangedaan tijdens het in interview, vertelde dat zijn eigen leven niet zijn voornaamste bezorgdheid was tijdens de kogelregen. “Ik was gewoon zo bezorgd om die kinderen, man. Ik zat niet in met mezelf, ik hoopte gewoon dat die kinderen het zouden redden.”

Bij de schietpartij kwamen zeker twintig mensen om het leven. Minstens veertig anderen, onder wie een vier maanden oude baby, raakten gewond.