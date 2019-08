Emotionele getuigenissen na schietpartij El Paso: “Waar is mijn moeder? Ik moet weten of ze nog leeft”

Edie Hallberg in tranen. De vrouw weet niet waar haar moeder is. Foto: AP

Overlevenden getuigen over het bloedbad dat schutter Patrick Crusius zaterdag veroorzaakte in een winkelcentrum in El Paso (Texas). “Het was chaos”, zegt Kendall Long. Hij was rustig aan het winkelen toen plots de hel losbarstte. “De schutter was duidelijk uit op bloed. Terwijl we aan het rennen waren hoorden we de schoten. Pop, pop, pop, pop, pop… Alsof hij sneller begon te schieten omdat de mensen weg aan het lopen waren.”

“El Paso werd beschouwd als een van de veiligste steden van de Verenigde Staten”, aldus Long. “Maar dit verandert alles. Na deze binnenlandse terreuraanval.”

Ook Britney Lechuga, die samen met haar moeder en jongere broer in de Walmart was, omschrijft een scène van chaos. “We stonden op het punt onze boodschappen te betalen toen mijn moeder plots kabaal hoorde. Toen ze omkeek, besefte ze dat er iemand aan het schieten was. Ga liggen, ga liggen, riep ze. Ik greep haar arm en die van mijn broer en we begonnen te lopen richting nooduitgang. Er waren enorm veel kinderen die hun ouders kwijt waren, iedereen was aan het schreeuwen, iedereen was in shock.”

Leslie, een Walmart-medewerkster, was aan het werken aan de zelfscankassa toen ze lawaai hoorde. “Ik dacht eerst dat er zware dozen op de grond waren gevallen, maar toen kwam het geluid almaar dichter en wist ik het”, getuigt ze. “Ik verzamelde alle mensen rond me en vond zelfs een kindje dat haar ouders kwijt was. Ik probeerde hen allemaal naar buiten te brengen.”

Adriana Quezada was met haar twee kinderen in de afdeling vrouwenkleding toen de schutter het vuur opende. Zij dacht eerst dat het lawaai kwam van werken aan het dak. “Eerst legden we ons op de grond en verscholen we ons”, zegt de vrouw. “Zodra we de kans zagen, ontsnapten we via een nooduitgang.”

Een andere vrouw, niet bij naam genoemd, verklaarde aan tv-zender Telemundo dat de schutter een beige broek en een groen T-shirt droeg. “Ik zag veel doden liggen. Het was verschrikkelijk.”

Edie Hallberg vertelde tijdens een interview met Telemundo dat ze alleen maar haar moeder wilde vinden. “Waar is ze? Ik moet haar vinden. Ik moet weten of ze nog leeft.”