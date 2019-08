Ploegmaats dollen met Neymar: Verratti betrekt hem bij viering, Mbappé duwt hem weg voor teamfoto

Het kostte PSG best wat moeite, maar de Parijzenaars pakten zaterdagmiddag toch de Franse Supercup. Doelpunten van Kylian Mbappé en Angel Di Maria zetten de scheve situatie tegen Rennes recht. Neymar zag het vanuit de tribune graag gebeuren. De Braziliaanse vedette zat zijn laatste van drie schorsingsdagen uit, die hij kreeg nadat hij na de verloren bekerfinale tegen Rennes een toeschouwer sloeg die hem had geprovoceerd. Bij het vieren van de trofee stond hij wel mee op het veld, zij het aarzelend.

Het was ploegmaat Marco Verratti die Neymar het feestgedruis introk en de Braziliaan werd ook meteen omhelsd door maatje Kylian Mbappé. Die had schijnbaar al snel genoeg van de aanwezigheid van de Braziliaan en wanneer PSG zich wilde opmaken voor de teamfoto, duwde het Franse wonderkind zijn maatje weer weg. Dollend weliswaar, en Neymar zou uiteindelijk toch mee op de foto staan.

Het is echter de vraag of de Braziliaan komend seizoen nog in het Parc des Princes te bewonderen is. Neymar zou azen op een terugkeer naar Barcelona en de eigenaars van PSG zouden daar gezien de fratsen van hun sterspeler wel oren naar hebben. Lionel Messi zou het naar verluidt graag zien gebeuren, maar niet iedereen in Camp Nou deelt die mening. Bovendien wil PSG de gigantische investering van 222 miljoen euro graag recupereren.

Then Kylian Mbappé appears to force Neymar out of the team photo. pic.twitter.com/8HKmd6jmvV — Get French Football News (@GFFN) August 3, 2019

Foto: Photo News

