Deelsteps dan toch niet zo groen als gedacht

Hoewel er geen vervuilende uitlaatpijp aan hangt, zijn elektrische deelsteps veel vervuilender dan je denkt. Per kilometer is het beter om met de bus of zélfs met een brommertje te gaan.

Bird, Lime, Circ, Poppy… Heel wat bedrijven lanceren wereldwijd elektrische steps die je in de stad kunt gebruiken. Een ecologisch alternatief voor auto, scooter of taxi, zeggen die bedrijven zelf. Maar uit een nieuwe Amerikaanse studie van de North Carolina State University blijkt dat die steps toch niet zo groen zijn als de bedrijven laten uitschijnen. Per kilometer is het zelfs beter om de bus of een brommertje te gebruiken.

Hoewel het gebruik van die steps niet meteen erg vervuilend is, is het maken ervan dat wel. Frame, batterij en wielen produceren: dat stoot allemaal CO 2 uit. Net omdat vandalen die scooters geregeld stuk maken, of zelfs in het water gooien, is de levensduur van zo’n step beperkt. Waardoor er weer nieuwe steps gemaakt moeten worden, wat opnieuw CO 2 uitstoot.

Ook het ophaal- en oplaadproces heeft een impact. Elke dag worden de steps opgehaald, thuis opgeladen en ’s ochtends opnieuw op straat gezet. Bij firma’s als Lime kan iedereen een avondje steps opladen – je krijgt er een vergoeding voor – waardoor in een stad bij valavond vaak geracet wordt om er zo veel mogelijk op te halen. Niet meteen het meest milieuvriendelijke procedé.

“We hopen dat dit onderzoek de gebruikers ervan bewust maakt wat ze eigenlijk doen”, zeggen de onderzoekers. “Hopelijk veranderen die bedrijven ook hun manier van werken, bijvoorbeeld tijdens het ophaalproces, zodat het toch iets milieuvriendelijker kan.”