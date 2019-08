Mogelijk gezinsdrama in Frankrijk: twee kinderen dood teruggevonden, vader zwaargewond

In de regio Gard, in het zuiden van Frankrijk, zijn in de nacht van zaterdag op zondag twee kinderen dood aangetroffen. Hun vader is zwaargewond. Dat melden gerechtelijke bronnen. Vermoedelijk gaat het om een gezinsdrama.

De kinderen, vier en zes jaar, werden dood aangetroffen in een veld in Beaucaire, in de buurt van huizen. De vader is zwaargewond en vecht in het ziekenhuis voor zijn leven, zegt een politiebron.

De gerechtelijke politie van Montpellier onderzoekt de zaak. “Alle pistes worden onderzocht. Mogelijk heeft de vader de kinderen gedood en heeft hij nadien geprobeerd zich van het leven te beroven”, meldt een politiebron.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.