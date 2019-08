Je kijkt maar beter uit waar je gaat zwemmen in Spanje: smerige ‘trend’ van jongeren baart inwoners zorgen

De uitbaters van het Spaanse waterpark Segóbriga Park vrezen dat een oude trend opnieuw de kop opsteekt. Ze moesten hun zwembaden al twee keer in twee weken tijd sluiten omdat een onverlaat zijn gevoeg gedaan had in het water.

Jongeren die een grote boodschap achterlaten in openbare zwembaden voor likes op sociale media. Volgens Spaanse media is het een nieuwe trend, en een gevaarlijke ook. De uitbaters van Segóbriga Park hebben alleszins reden om zich zorgen te maken: in amper twee weken tijd moesten ze hun zwembad twee keer sluiten omdat iemand een drol had achtergelaten in hun zwembaden. Volgens Spaanse media ging het om jongeren tussen de 12 en 16 jaar, die het deden om te scoren op sociale media.

Werknemers van het park reageren gedegouteerd en verbaasd. “In 19 jaar tijd is er nooit iets dergelijks gebeurd.” En de gemeenteraad van Segorbe, het stadje waarin het waterpark zich bevindt, spreekt van ongezond en onbeschaafd gedrag dat de gezondheid van zwakkere mensen in gevaar kan brengen. Het is niet duidelijk of er al werd opgetreden tegen de schuldige jongeren.

Niet alleen in Segorbe, ook in Massanassa en Catarroja lijken de smerige voorvallen voet aan grond te hebben gekregen. Het gemeentelijke zwembad van Massanassa moest begin juli vier opeenvolgende dagen ontruimd worden nadat er menselijke ontlasting in dreef. “We weten niet of het te wijten is aan de incontinentie van minderjarigen of een hooligan”, reageerde de burgemeester toen. “Maar wanneer het gebeurt moeten we evacueren, het water gedurende een uur aan een antibacteriële behandeling onderwerpen en dan pas kan het zwemmen worden hervat.”

Het is niet de eerste keer dat publieke zwembaden op toeristische hotspots geteisterd worden door menselijke uitwerpselen. De ‘trend’, bij gebrek aan een beter woord, lijkt zijn oorsprong te vinden in een scène in de film Inbetweeners Movie 2 en stak in 2014 voor het eerst de kop op.