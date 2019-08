Tankercrisis: Iran neemt opnieuw buitenlandse olietanker in beslag

De Iraanse kustwacht heeft in de Perzische Golf opnieuw een buitenlandse olietanker in beslag genomen. Dat meldt het Iraanse persagentschap Irna. Het gaat om het derde schip dat Iran in een maand tijd in beslag neemt.

De inbeslagname dateert al van woensdag. De zeven bemanningsleden van het schip werden opgepakt. Teheran geeft geen gegevens over de nationaliteit van de bemanning of onder welke vlag het schip vaart.

De Iraanse kustwacht nam het schip in beslag omdat het volgens de Revolutionaire Garde “700.000 liter olie zou smokkelen”.

Internationale coalitie

De Verenigde Staten willen een internationale coalitie op poten zetten om de vrijheid van scheepvaart in de Golfregio te garanderen. Zowat een derde van de ruwe olie die over zee vervoerd wordt, passeert door het gebied. Maar de laatste weken is de regio - en dan vooral de strategisch belangrijke Straat van Hormoez - het toneel van internationale spanningen met de VS, Iran en Groot-Brittannië in een hoofdrol.

Begin deze maand liet Londen de Iraanse supertanker Grace 1 aan de ketting leggen in Gibraltar omdat de tanker olie aan boord zou hebben voor Syrië. Daarmee worden de Europese sancties tegen Syrië geschonden, maar Teheran ontkent de sancties overtreden te hebben. Kort daarop kwam het Iraanse antwoord: toen werden de Stena Impero, een tanker die vaart onder Britse vlag, en de onder Panamese vlag varende MT Riah in beslag genomen in de Straat van Hormoez.