Juventus laat toptalent Moise Kean naar Everton verkassen voor 30 miljoen euro

Moise Kean voetbalt het komende seizoen in de Premier League. Het 19-jarige toptalent verlaat Juventus en trekt naar Everton, dat 30 miljoen euro op tafel legt voor de Italiaanse international. Die transfersom kan aan de hand van bonussen nog stevig oplopen tot bijna 40 miljoen. Afgelopen seizoen was Kean, die voor vijf seizoenen tekende, goed voor 7 doelpunten in 17 optredens met Juventus.

Kean staat al jaren te boek als het volgende Italiaanse toptalent en bevestigde die status de voorbije seizoenen. In drie interlands bij de Italiaanse nationale ploeg vond hij ook al twee keer de weg naar de netten. In maart trof hij in zijn tweede interland raak tegen Finland. Daarmee werd hij de jongste doelpuntenmaker (19 jaar en 23 dagen) bij de Azzurri sinds 1958.

Zelf reageerde hij tevreden op zijn transfer. “Ik ben trots om het Everton-shirt te dragen. Ik was overtuigd om hier te tekenen omdat de club net als ik ambitieus is voor de toekomst. Ik ben het gewend om te winnen en wil die attitude overdragen op de ploeg.”

Kean doorliep de jeugdreeksen bij Torino en Juventus, waar hij in november 2016 op 16-jarige leeftijd debuteerde bij de hoofdmacht. In het seizoen 2017-2018 werd hij uitgeleend aan Hellas Verona, om afgelopen seizoen Juventus mee aan een achtste titel op een rij te helpen.

FC Barcelona plukt Junior Firpo weg bij Betis

FC Barcelona heeft een akkoord bereikt met Betis omtrent de overgang van Junior Firpo, zo maakte de club zondag bekend. Barça betaalt voor de linkerflankverdediger achttien miljoen euro, een bedrag dat met bonussen nog kan oplopen tot dertig miljoen euro. De 22-jarige Spaanse belofteninternational tekent eerstdaags in Nou Camp een contract voor vijf seizoenen.

Junior Firpo werd in 1996 geboren in de Dominicaanse Republiek, maar verhuisde al snel met zijn ouders naar Spanje. Op zesjarige leeftijd kwam hij in Malaga terecht, waar hij voor enkele lokale clubs zou beginnen spelen. In de zomer van 2014 haalde Betis hem binnen. Bij de club uit Sevilla doorliep hij de jeugdreeksen, alvorens er in februari 2018 in het eerste elftal te debuteren. Sindsdien verdween hij er amper nog uit de basis.

Op de Barcelonese linkerflank moet hij voor concurrentie zorgen voor de dertigjarige Jordi Alba