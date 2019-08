Asfaltwerken E17 tussen Zwijnaarde en Destelbergen vanaf zondagavond in richting Kortrijk

Destelbergen / Gent -

De structurele onderhoudswerken op de E17 tussen Zwijnaarde en Destelbergen gaan een tweede fase in. Zondagavond starten de werken richting Kortrijk. Dat meldt het Agentschap Wegen en Verkeer. In totaal wordt 8 kilometer nieuwe asfaltverharding aangelegd. De twee richtingen krijgen een nieuwe onderlaag en toplaag in asfalt. De asfaltwerken richting Antwerpen zijn ondertussen afgerond.