Joachim Van Damme valt na twintig minuten uit met dijblessure: “Verder spelen ging niet”

Joachim Van Damme viel na goed twintig minuten tegen Racing Genk uit met een dijblessure en moest vervangen worden door Alexander Corryn.

“Toen ik een iets langere bal richting Gustav wou spelen, kreeg ik opeens een kramp in mijn dijbeen”, vertelt de middenvelder. “Het lijkt me niet super erg, maar verder spelen ging echt niet. Tegen Racing Genk kan je nu eenmaal niet aan negentig procent spelen.”

Van Damme voelde voor de match al iets, maar dat was naar eigen zeggen geen reden om niet aan de aftrap te komen. “Mijn dij voelde vooraf iets stijver aan dan gewoonlijk, maar ik kon zeker spelen. De eerste vijftien minuten was er dan ook geen enkel probleem, tot er iets in schoot.”

Maandag moet een scan duidelijkheid brengen over de ernst van de blessure.