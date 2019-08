Eerste slachtoffers van schietpartij El Paso raken bekend: “Mijn zus heeft haar zoontje proberen te beschermen”

Twintig doden en 26 gewonden. Dat is de vreselijke tol van de schietpartij in een winkelcentrum van Walmart in El Paso. De eerste slachtoffers zijn stilaan geïdentificeerd. Onder hen ook de jonge moeder Jordan Jamrowski. De zus van het slachtoffer kwam met dat nieuws naar buiten: “Mijn neefje leeft nog omdat zij haar leven gegeven heeft.”

Volgens haar zus Leta werd Jordan Jamrowski neergeschoten tijdens de dodelijke raid in Walmart vannacht. Haar pasgeboren zoontje overleefde de schietpartij wel, maar werd in het ziekenhuis opgenomen met een aantal breuken. “Uit zijn verwondingen leiden de dokters af dat mijn zus hem heeft proberen te beschermen.”

LEES OOK. Twintig doden na schietpartij in winkelcentrum: “Een van de dodelijkste dagen in de geschiedenis van Texas”

“Toen ze neergeschoten werd, moet ze hem vastgehouden hebben en is ze over hem heen gevallen”, aldus Leta. “Daarom heeft hij enkele botten gebroken. Dus hij leeft nog omdat zij haar leven gegeven heeft.”

Jordan Jamrowski en haar echtgenoot Andre Anchondo hadden samen drie kinderen, maar ook van Andre is er voorlopig geen nieuws. Leta vreest dat ook hij het leven liet bij de aanslag. “Ze hebben me gezegd dat hij wel al contact had opgenomen als hij nog in leven was.”

De Mexicaanse president Andrés Manuel López Obrador heeft gemeld dat drie dodelijke slachtoffers de Mexicaanse nationaliteit hadden, en zes van de gewonden. Van drie gewonde Mexicanen werden de namen ook bekendgemaakt: het gaat om de 45-jarige Mario de Alba Montes. De 44-jarige Olivia Mariscal Rodríguez en Erika de Alba Mariscal, een meisje van tien jaar oud.

LEES OOK. “Extreme eenzaat die Latino’s verantwoordelijk achtte voor de verrotting van Amerika”: dit weten we al over de schutter van El Paso