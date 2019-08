Bestelwagen met restanten van drugslab ontdekt in Ravels

Ravels -

In Weelde, een deelgemeente van Ravels in de Antwerpse Kempen, is zaterdagavond een bestelwagen aangetroffen met daarin vaten met de vermoedelijke restanten van een drugslab. Dat zegt burgemeester Walter Luyten. Een man die zich nabij het voertuig bevond maar ging lopen toen hij de politie een controle zag uitvoeren, is voorlopig spoorloos.