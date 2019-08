Kevin Spacey draagt gedicht voor aan museum in Rome

Voor het eerst sinds zijn zaak over seksueel misbruik aan het licht kwam, is Kevin Spacey in het openbaar verschenen. Voor een museum in de Italiaanse hoofdstad Rome droeg de 60-jarige acteur vrijdag een gedicht voor. Dat melden Italiaanse media.

Spacey las aan het Palazzo Massimo het gedicht ‘The boxer’, van de Italiaanse dichter Gabriele Tinti. “Hij was serieus en geconcentreerd, hij droeg een vest en das. Het was zijn eerste publieke verschijning in twee jaar”, schrijft de Italiaanse krant La Repubblica. “De acteur koos voor Rome, voor absolute geheimhouding en zonder vooraf aangekondigd te worden.”

Zaak verworpen

De zaak waarin de acteur beschuldigd wordt van seksueel misbruik, werd midden juli verworpen. Het parket van de Amerikaanse staat Massachusetts verwierp de zaak wegens “de onbeschikbaarheid van de getuige die een klacht indiende”.

Spacey werd beschuldigd van seksueel misbruik. De acteur zou zich vergrepen hebben aan een jongeman die achttien jaar was op het ogenblik van de feiten en werkte in een restaurant in Nantucket, een eiland voor de kust van Massachusetts. Spacey werd “onzedelijke agressie” en “fysieke verwondingen” ten laste gelegd.

Sinds de herfst van 2017 waren er al meer dan 30 aanklachten tegen Spacey binnengekomen bij het gerecht die allemaal over seksuele agressie gaan. Als gevolg van de klachten verbrak de streamingdienst Netflix het contract met de acteur voor de succes-serie ‘House of cards’, waarin Spacey de rol van de meedogenloze Amerikaanse president Frank Underwood speelde.