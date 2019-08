Dronken bestuurder richt ravage aan in Deurne: BMW ramt drie wagens en beschadigt twee andere

Deurne -

In Antwerpen heeft een dronken bestuurder in de nacht van zaterdag op zondag voor een ravage gezorgd in de Tweemontstraat in het district Deurne. Dat meldt de lokale politie. De 31-jarige man verloor er de controle over het stuur van zijn BMW en reed in totaal rechtstreeks en onrechtstreeks zes andere, geparkeerde voertuigen aan.