Vissers halen honderden karpers binnen met behulp van stroomstoot, en dat levert spectaculaire beelden op

De Amerikaanse staat Kentucky heeft dezer dagen te kampen met een overpopulatie aan Aziatische karpers. Om de soort enigszins te kunnen bestrijden in Lake Barkley, maken vissers gebruik van elektrovisserij. De stroomstoten in het water leveren ook spectaculaire beelden op. Zo valt te zien hoe honderden exemplaren tegelijkertijd in de lucht springen en vervolgens worden gevangen. Een welgekomen buit voor de vissers, aangezien de karpers het ecosysteem en de waterorganismen verstoren in het meer.