Drie vrouwen uit zelfde familie komen om na instorting klif: “Waren daar om overwinning tegen borstkanker te vieren”

De drie vrouwen die vrijdag om het leven kwamen toen een klif instortte in Encinitas (Californië), zijn leden van dezelfde familie. Ze waren samen op uitstap om te vieren dat een van hen borstkanker had overwonnen.

Anne Clave (35), haar moeder Julie Davis (65) en haar tante Elizabeth Cox, wiens leeftijd niet werd meegedeeld, bevonden zich op een klif aan het populaire Grandview Beach toen tonnen zandsteen plots de dieperik instortten. Cox was op slag dood, de andere twee werden nog naar het ziekenhuis gebracht, maar bezweken even later aan hun verwondingen. Nog twee anderen raakten gewond bij de instorting.

De slachtoffers waren samen met nog enkele andere familieleden op uitstap om te vieren dat Cox borstkanker had overwonnen, zo deelde de familie zelf mee via mail. “Met haar vreugde en positivisme verrijkte Anne het leven van iedereen rondom haar en Julie was een ongelooflijke oma”, luidde het onder meer.

De drie vrouwen laten allemaal een echtgenoot en meerdere kinderen na. “Dit ongeval en dit verlies is onbegrijpbaar voor ons allemaal.”