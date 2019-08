Manifest dat dodelijke schietpartij aankondigde, legt bloedrode link tussen El Paso en Christchurch

Amper twintig minuten voor Patrick Crusius het vuur opende in de Wallmart in El Paso verscheen er een manifest op het internet. Daarin werd de aanslag aangekondigd. De aanval is “het antwoord op de invasie van latino’s in Texas”, de inspiratie haalt de schrijver uit het bloedbad in Christchurch in Nieuw-Zeeland waar moskeeën werden aangevallen. De bloedrode lijn tussen die twee is de idee dat de blanke cultuur wordt “vervangen door vreemdelingen”.