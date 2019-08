Ze halen de grove borstel boven bij Anderlecht: drie basisspelers van vorige week halen nu zelfs de selectie niet meer

Ze stonden vorige week nog in de basis, maar voor de verplaatsing naar Moeskroen zitten Thomas Didillon, Sebastiaan Bornauw en Elias Cobbaut zelfs niet meer in de selectie van Anderlecht. Vincent Kompany haalt de grove borstel boven.

Didillon was vorig seizoen één van de weinige sterkhouders bij een zwalpend Anderlecht, maar in het nieuwe systeem heeft paars-wit nood aan een voetballend sterke keeper. Didillon maakte in de voorbereiding en tegen Oostende geen al te beste beurt met zijn voeten, waarop Anderlecht Hendrik van Crombrugge aantrok. Die staat op Le Canonnier meteen in de basis. Didillon zou mogen vertrekken en werd dus thuisgelaten van de trip naar Moeskroen.

Hetzelfde geldt overigens voor linksachter Elias Cobbaut - die tegen Oostende nochtans 90 minuten meedeed maar niet kon overtuigen - en Alexis Saelemaekers. Sven Kums ontbreekt eveneens in de Anderlecht-selectie. De middenvelder was er vorige week al niet bij.

Kompany en Davies hadden in hun selectie wel plek voor Luka Adzic en Edo Kayembe.