Onze AA Gent-watcher zat op de eerste rij voor terugkeer Laurent Depoitre: “God is terug in Gent, maar Hij heeft nog wat tijd nodig”

AA Gent scoorde vier keer in een galavertoning voor rust, zes keer in totaal, maar het volume ging nooit zo hoog de lucht als na 67 minuten en 40 seconden. Aan de zijlijn stond Laurent Depoitre klaar om in te vallen. Het waren zijn eerste speelminuten voor AA Gent sinds 7 augustus 2016. Intussen voetbalde hij voor Porto en Huddersfield.