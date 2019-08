Barbecue gaat fout: vier hectare weiland in de as gelegd, bosbrand op het nippertje vermeden

Bij een brand in Roly nabij Philippeville zijn zondag vier hectare weideland in vlammen opgegaan. De brandweer kon een bosbrand op het nippertje vermijden. De oorzaak van de brand is een omgewaaide barbecue. Dat meldt Sudpresse.

De brand ontstond zondag rond de middag. Door een windvlaag was in een tuin van een omwonende een barbecue omgewaaid. Brandende kolen kwamen op zijn kurkdroge gras terecht, gensters dreven met de wind mee.

In geen tijd stond het gras van de man in lichterlaaie. Niet veel later verspreidde het vuur zich naar een veld achter de tuin van de man. De weidebrand bedreigde ook een nabijgelegen bos, maar de brandweer kon een bosbrand vermijden. Toen de spuitgasten het vuur onder controle kregen, waren vier hectare gras- en weideland in vlammen opgegaan.

Er vielen geen gewonden.