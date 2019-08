Een 78-jarige vrouw is in levensgevaar na een verkeersongeval zondagochtend op de RN7 in Zullik (Bassilly), in de provincie Henegouwen. Dat meldt het parket van Bergen-Doornik. De auto van de vrouw raakte eerst een boom en vervolgens een kleine brug.

De vrouw, afkomstig uit Elzele (Ellezelles), zat alleen in de auto. Ze is overgebracht naar een ziekenhuis en is in kritieke toestand.