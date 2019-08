Ook zeven gewonden door schietpartij in Chicago

Bij een schietpartij in de Amerikaanse stad Chicago zijn zeven mensen gewond geraakt. In de buurt van een park is in de nacht van zaterdag op zondag uit een auto op een groep mensen geschoten, aldus de politie volgens lokale media. Een 21-jarige man is levensgevaarlijk gewond geraakt.

Chicago kampt al lang met steeds toenemend geweld. De criminaliteit in de op twee na grootste stad in de Verenigde Staten houdt verband met een groot aantal illegale wapens, versplinterde bendes en sociale problemen.

Afgelopen weekend zijn de Verenigde Staten opgeschrikt door twee andere, dodelijke schietpartijen. Bij de schietpartij in een Walmart in El Paso (Texas) zijn zeker 20 mensen om het leven gekomen. Nog eens 26 anderen raakten gewond. De politie onderzoekt of het gaat om een haatmisdrijf nadat een manifest van de schutter gevonden is. Bij de schietpartij in Dayton (Ohio) vielen 9 doden en 27 gewonden. Ook de schutter is overleden.