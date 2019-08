Vissers slagen erin om haai binnen te halen, maar die heeft nog erg pijnlijke wraakactie in petto Video: ViralHog via KameraOne

De boottocht van deze mannen in North Carolina kreeg voor een van hen wel een heel pijnlijke wending. Vijftien minuten lang waren de vissers aan de slag om een haai op hun charterboot binnen te halen. Maar toen het grote moment daar eindelijk was, liet de haai nog een laatste keer zijn tanden zien. Het dier beet stevig in het been van één van de vissers en was niet van plan om zomaar te lossen.

Het was een man genaamd Colton die dinsdag de pijn moest verbijten. Amper tien minuten had hij nodig om een haai aan de haak te slaan, maar alles wat erop volgde werd voor hem een lijdensweg. “Aaah, hij heeft me!”, riep hij prompt, waarna zijn vrienden er alles aan deden om hem uit zijn lijden te verlossen. Een messteek kon uiteindelijk de wraakactie van de haai beëindigen. Al waren daarmee nog niet alle pijnscheuten achter de rug, getuige het moment waarop hij met wat bleekmiddel de wonde wilde ontsmetten. Na een bezoekje aan een verpleegster was de man weer aan de beterhand.

