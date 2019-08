Internationale trein richting Brussel uren defect ter hoogte van Luik: “Mensen werden misselijk van de warmte”

Een internationale ICE-trein (Intercity Express trein) van het Duitse DB Fernverkehr heeft ruim twee uur stilgestaan ter hoogte van Luik. “De stroom is uitgevallen en de airconditioning ook”, zegt een passagier. “We hebben geen water en weinig informatie. Het is hier waanzinnig warm.” Omstreeks 19.30 werd de trein getakeld naar het station van Luik.

Een hogesnelheidstrein uit Keulen met bestemming Brussel heeft ruim twee uur stilgestaan ter hoogte van Luik. “We waren al met 20 minuten vertraging vertrokken. Ze zeiden toen dat er een probleem was met de airconditioning”, zegt passagier Julia. “Uiteindelijk zijn we toch vertrokken, maar dan ter hoogte van Luik is de trein stilgevallen. Er was geen stroom meer en ook de airconditioning viel uit.”

“Het grootste probleem is de hitte. We hebben hier geen water, naast me zijn enkele mensen misselijk geworden van de hitte. Anderen liggen op de grond. Vooral oudere mensen hebben het moeilijk met de warmte, maar al blijft iedereen er hier rustig onder.”

“Intussen is een hulpelement aanwezig om de trein terug naar het station van Luik te slepen”, zegt Infrabel-woordvoerder Frederic Petit. “Er zaten 350 reizigers op de trein en voorlopig is er niemand onwel geworden, maar voor de zekerheid zijn brandweer en hulpdiensten alsnog ter plaatse. Eens terug in het station zullen de reizigers kunnen overstappen op andere treinen richting Brussel.”