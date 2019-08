Gezin met drie kinderen ziet huis in vlammen opgaan: “Ontstaan door onvoorzichtigheid van een van de kinderen”

Wevelgem - Na een zware brand zaterdagavond op de Kafhoek, in het centrum van Moorsele, werd een huis onbewoonbaar verklaard. Het gezin met drie kinderen moet tijdelijk naar een ander onderkomen verhuizen. Ook twee tuinhuizen liepen zware schade op.

Iets na 19 uur zaterdagavond werd de buurt opgeschikt door een explosie, meteen gevolgd door een zwarte rookpluim die opsteeg vanuit de tuin van twee aanpalende woningen. “Onze hond deed raar en toen ik buiten ging kijken, merkte ik het vuur op. Ik ben meteen terug naar binnen gelopen en vroeg mijn echtgenote om de brandweer te verwittigen”, getuigt een buur.

De brandweer van Menen, Wevelgem en Gullegem hadden de situatie snel onder controle. “Via een zijdeur die uitgeeft op de tuin van de buurvrouw uit de aanpalende woning konden we rechtstreeks bij de brandhaard raken, waardoor het vuur snel geblust was en overslag naar de woningen kon vermeden worden”, zegt brandweerofficier Dirk Vens.

Het vuur brak uit in de omgeving van het tuinhuis van de middelste van drie woningen. Op het ogenblik van de brand waren enkel de drie kinderen van het gezin thuis.

Een deskundige van het parket kwam ter plaatse om de oorzaak van de brand te onderzoeken. De brand is niet aangestoken. “Het gaat om een accidentele oorzaak. De brand is ontstaan door een onvoorzichtigheid van een van de kinderen”, bevestigt woordvoerder van de politiezone Grensleie, Stefaan Vannieuwenhuyse.

Door de brand is de woning onbewoonbaar. “In overleg met de sociale huisvestingsmaatschappij en de politiediensten zal gekeken worden voor een noodoplossing voor het gezin, want de woning zelf is onbewoonbaar”, zegt waarnemend burgemeester en schepen Geert Breughe (CD&V).

Behalve de woning verwoestte het vuur ook twee tuinhuizen en een houten tuinafsluiting. Als bij wonder raakte bij het voorval niemand gewond.