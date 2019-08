De vernieuwde Miss Batjesprinses wordt na vier jaar stopgezet. Initiatiefneemster Yana Parmentier-Leman probeerde de verkiezing nieuw leven in te blazen, maar het succes van weleer bleef uit. Ze zal zich nu focussen op Miss Benelux Beauty.

In 1972 vond de allereerste verkiezing van de Batjesprinses plaats. Aanleiding was de veertigste verjaardag van de Roeselaarse Batjes. In 1991 werd de verkiezing afgevoerd wegens te weinig belangstelling ...