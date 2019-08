Brusselse brandweer rukt uit voor “raar beest” in park

Brussel - De Brusselse brandweer is zondagnamiddag uitgerukt voor een opvallende oproep. In een park in Schaarbeek had een burger “een raar beest” gezien.

“Het gebeurt niet al te vaak dat we moeten uitrukken voor dit type dier”, zegt een woordvoerder van de Brusselse brandweer aan RTL Info, “het gebeurt wel eens met slangen of vogels, maar dit...”

Het “rare beest” in kwestie bleek een reptiel van om en bij de 40 centimeter. “Het is een soort Iguana”, zegt de woordvoerder, maar op basis van de foto’s lijkt het dier meer op een baardagame. “Hij was op wandel in het park. We hebben hem kunnen vangen in een doos.” Het dier werd overgebracht naar de vogelbescherming van Anderlecht waar hij onderzocht en verzorgd zal worden.

Wie de eigenaar van het reptiel is, is niet bekend. Vermoedelijk werd het dier daar achtergelaten.