Op bevel van de rechter heeft Sien Lagae (31) haar assistentiehond Payka moeten afstaan. De (opleidings-)vzw oordeelde dat Payka niet voldeed en eiste haar terug. “Maar voor mij was ze perfect. Dat ze me nu wordt afgenomen, voelt zo oneerlijk.”

In de winkel, op restaurant, op vergaderingen en zelfs op de gemeenteraad: overal waar Sien Lagae was, was ook haar viervoeter Payka. De hulphond in opleiding was haar steun en toeverlaat, nadat ze in ...