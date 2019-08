Manchester City maakt einde aan indrukwekkende reeks van Liverpool-sterverdediger Virgil van Dijk

Liverpool moest zondag nipt in het stof bijten tegen Manchester City in de Community Shield-wedstrijd op Wembley. The Reds verloren de partij, die na 90 minuten op 1-1 was geëindigd, na een strafschoppenreeks. Veel spektakel dus, maar de wedstrijd leverde ook een bijzondere statistiek op: Liverpool-ster Virgil van Dijk werd voor het eerst in 65 wedstrijden gedribbeld door een tegenstander.

De laatste keer dat Van Dijk door een tegenstander gedribbeld werd in een officiële wedstrijd, was op 3 maart 2018: precies 1 jaar, 5 maanden en 1 dag geleden. Toen gebeurde dat in de Premier League-wedstrijd tegen Newcastle United door Mikel Merino, die intussen bij Real Sociedad speelt. Sindsdien werd VVD geen enkele keer gedribbeld in 65 officiële wedstrijden. Tot zondagmiddag, toen Gabriel Jesus namens Manchester City een einde maakte aan de bijzondere reeks.

65 - During the Community Shield final, Virgil van Dijk was dribbled past for the first time in his last 65 competitive appearances (by Gabriel Jesus) for @LFC since Mikel Merino did so for Newcastle in March 2018. Human. #CommunityShield pic.twitter.com/24B6WFcKUw