Zak vol levensgevaarlijke drug ontdekt tijdens populaire weekendfuif, politie pakt vijf dealers op

De politie controleerde in een afgeschermde zone naast de inkom. Foto: if

Glabbeek - Politie en parket hebben vrijdag en zaterdag een grootschalige drugsactie georganiseerd tijdens de Strandfuif in Glabbeek. In totaal konden ze vijf drugsdealers oppakken, onder wie een meisje van zestien. Ze vonden ook een hele zak ketamine, een levensgevaarlijke drug.

De drugsactie gebeurde op vraag van het parket, dat mee ondersteuning bood aan de lokale politie. Van de 1.200 bezoekers van BunkTEK op de eerste avond van het Strandfuifweekend in Glabbeek controleerden de agenten tussen 21 en middernacht maar liefst 250 feestvierders. De politie kon er twee dealers uitpikken. Zaterdag waren er 5.000 bezoekers en kon de politie nog eens drie dealers oppakken.

De controles vonden plaats in een afgeschermde zone naast de inkom. “We wilden grondig, maar toch subtiel controleren, met respect voor de organisatie”, zegt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij). “Drugsdealers zouden zich steeds meer verplaatsen naar de kleinere gemeenten omdat ze geloven dat onze politiemacht niet in staat is zulke drugsacties uit te voeren. Maar dealers moeten niet geloven dat ze hun smeerlapperij hier makkelijk kwijt kunnen. Binnen enkele weken opent de evenementenhal Hangaar 44 en ook daar zullen we gericht controleren op drugs.”

Snel dodelijk

Opmerkelijk is dat één van de dealers ketamine bij had. “Vraag me niet hoeveel precies, maar het was een hele zak”, aldus Reekmans. “Een erg gevaarlijke drug volgens het parket, snel dodelijk voor wie het op een verkeerde manier inneemt. En bij drugs komt geen bijsluiter. Volwassen gebruikers brengen meestal zelf hun drugs mee, dus de dealers op zulke feestjes focussen zich vooral op minderjarigen. En voor hen zijn zulke drugs extra gevaarlijk.”

Eén van de betrapte dealers was minderjarig. “Een meisje van pakweg zestien”, zegt Reekmans. “Het gebeurt wel vaker dat dealers een jong liefje vragen om de drugs binnen te smokkelen omdat ze weten dat minderjarigen minder zwaar gestraft worden.”

Volgens de lokale politie zijn de resultaten van de actie al bij al niet alarmerend. “Het zijn geen uitzonderlijke cijfers”, klinkt het. “De niet-dealers hadden meestal gewoon cannabis bij, een paar xtc-pillen of een beetje speed. We merken dat de cijfers van het drugsbezit binnen de regio stabiel blijven.”